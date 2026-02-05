Funchal regista a maior subida anual do preço dos quartos para arrendar do País

O Funchal foi cidade do País que registou, no 4.º trimestre do ano passado, a maior subida anual dos preços dos quartos para arrendar. Relativamente ao período homólogo, o aumento foi de 17%.

Dados hoje divulgados pelo portal imobiliário Idealista evidenciam, ainda, que a nível da procura por quartos, no País registou-se uma queda generalizada. Em contrapartida, o indicador seguiu o caminho contário na capital da Madeira, com um acréscimo de 27%.

Ora quanto aos preços medianos mais caros, surge em primeiro lugar Lisboa, na ordem dos 570 euros mensais, cidade à qual se segue novamente o Funchal, com 525 euros/mês.