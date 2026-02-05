Funchal regista a maior subida anual do preço dos quartos para arrendar do País

O Funchal foi cidade do País que registou, no 4.º trimestre do ano passado, a maior subida anual dos preços dos quartos para arrendar. Relativamente ao período homólogo, o aumento foi de 17%.
Dados hoje divulgados pelo portal imobiliário Idealista evidenciam, ainda, que a nível da procura por quartos, no País registou-se uma queda generalizada. Em contrapartida, o indicador seguiu o caminho contário na capital da Madeira, com um acréscimo de 27%.
Ora quanto aos preços medianos mais caros, surge em primeiro lugar Lisboa, na ordem dos 570 euros mensais, cidade à qual se segue novamente o Funchal, com 525 euros/mês.
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
Às portas de março, e do dia da mulher, volto a falar de igualdade.
Por estes dias foi notícia o facto de, no ano passado, 203 mulheres terem sido despedidas...
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.
As notícias são profícuas...
O “Síndrome de Humpty Dumpty” é uma doença discreta, mas perigosamente comum nas sociedades em momentos de decisão. Não se manifesta por gestos extremos...
Assinalamos, este fim de semana, o 94º aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Um momento de comemoração e balanço, tendo sido...
AQUINTRODIA
São os tempos de agora:
Velocidade furiosa, impaciência para textos longos, dificuldade de concentração por largo tempo, atenção a tudo pela rama.Corre-se...
A passagem da Tempestade Kristin rasgou o nosso território, não apenas com a força da natureza, mas expondo a calamidade da nossa impreparação, e não deve...
Esta semana, houve uma evidência que se impôs com a força das coisas simples no meio da calamidade que se abateu no nosso país: precisamos do Estado social....
A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.
A importância...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A presidente da Câmara de Coimbra disse hoje que uma centena de operacionais está a monitorizar de forma permanente as sete zonas de risco de inundação...
O presidente da Câmara de Chaves alertou hoje para o risco de inundações provocadas pelo “previsível” aumento do caudal do rio Tâmega em zonas com restauração,...
Miguel Castro, líder parlamentar do Chega Madeira, é um dos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), que estão a participar nas Jornadas...
Na reunião de negociações, que se realizou no passado dia 9 de Janeiro de 2026, entre a ASSICOM e a Comissão Negociadora Sindical, composta pelo SICOMA,...
Um grupo de 12 técnicos da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) está desde ontem no distrito de Leiria a auxiliar nos trabalhos de reparação da rede...
O incêndio que deflagrou ao final da manhã e início da tarde desta quinta-feira na freguesia da Ilha, em Santana, encontra-se já em fase de rescaldo, estando...
O presidente do Governo Regional emitiu hoje um comunicado a saudar a libertação do luso-venezuelano Jaime Orlando dos Reis Macedo, de 56 anos, filho de...
A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou ontem o resgate de um tripulante...
Após a reunião de do executivo da Câmara do Funchal, Rui Caetano vereador do PS, acusa o “o executivo do PSD anterior é o responsável por esta situação,...
Os vereadores do Chega na Câmara Municipal do Funchal, à saída da reunião do executivo, afirmam que tentaram apurar toda a “factualidade” em volta da polémica...