Funchal no top 10 dos municípios com apartamentos de luxo mais caros

O concelho do Funchal figura em décimo lugar, no top 10 dos municípios com apartamentos de luxo acima de um milhão de euros, segundo o portal imobiliário Idealista.

De acordo com esta fonte, que considera, no cálculo efetuado, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o preço médio dos apartamentos de luxo na capital funchalense era de 1,4 milhões (1.436.657 euros).

No topo da lista, está Lagoa (Algarve), com o preço médio dos apartamentos deste segmento na ordem de 1,8 milhões (1.860.333 euros). Seguem-se Cascais, Lisboa, Oeiras, Loulé, Albufeira, Porto, Lagos e Matosinhos.

A Madeira não figura no top das moradias de luxo. Neste ranking do Idealista, é em Grândola (distrito de Setúbal) que estão os imóveis preços medianos mais caros (no caso, da ordem dos 2,6 milhões). Seguem-se, Cascais, Lisboa, Loulé, Almada, Alcácer do Sal, Vila Real de Santo António, Lagos, Oeiras e Albufeira.

Num mapa apresentado no mesmo artigo, referente à oferta disponível no que respeita a preços acima de um milhão, o Funchal tem 313 moradias de luxo e 341 apartamentos. No que respeita apenas a moradias, Ribeira Brava tem 60; Ponta do Sol, 76; Santa Cruz, 63, e Machico, 26.

A oferta mais alta está no concelho de Cascais, com 2.680 moradias de luxo e 1.410 apartamentos, seguido de Loulé (Algarve), com 1.797 moradias e 341 apartamentos.