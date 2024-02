A Ilha da Graciosa (120 000€) continua a ser a ilha mais barata para comprar casa em fevereiro. Enquanto o Funchal (450 000€) manteve-se o mais caro.

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga, hoje, o seu barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda, em Portugal. Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de janeiro com fevereiro deste ano e com o período homólogo, fevereiro de 2023.

Em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, verifica-se um aumento na renda média de +37%, estando 350 euros mais caro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar de estarmos a verificar uma ligeira estabilização dos valores médios, em fevereiro houve um aumento (+8%), fixando-se agora em 1 300€, comparado com o mês passado.

O mesmo aconteceu com os preços da venda de casas, no qual a subida tem sido também mais ligeira. De forma geral, comprar uma casa continua a ser cerca de 36 000€ mais caro, do que em fevereiro do ano passado. No que ao preço médio de venda diz respeito, verifica-se uma ligeira subida em fevereiro, em relação a janeiro (+2%), fixando-se em 325 000€. Em comparação com o período homólogo de 2023, que registou um valor médio de venda de 289 000€, há um aumento de +12%, com as casas a ficarem quase trinta e seis mil euros mais caras.

Relativamente à designação do imóvel, verificámos que comprar um apartamento, atualmente, está 12% mais caro do que o mesmo período em 2023. Enquanto uma moradia teve uma subida de 13%, face ao período homólogo.

Quanto à tipologia, todas têm tido subidas nos seus preços, contudo, as casas T1 e T2 são as tipologias que mais subiram o preço (+14% e 15%, respetivamente), quando comparado com os valores de 2023.

Arrendamento – Distritos e Ilhas em destaque:

Viseu (+4%), Beja (+4%), Braga (+4%), Lisboa (+3), Santarém (+3%) e Setúbal (+3%) são os distritos com maior aumento da renda média em fevereiro, face ao mês anterior, com os valores a passarem para 170 000€, 104 000€, 275 000€, 449 900€m 175 000€ e 340 000€, respetivamente.

Em contrapartida, Bragança (-5%) e Portalegre (-2%) foram os únicos distritos que registaram uma descida da renda média em fevereiro, comparativamente com janeiro, descendo para 105 000€ e 77 250€, respetivamente. Segue-se o distrito de Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda e Vila Real (-0%), onde os preços médios se mantiveram exatamente iguais aos do mês passado. Quanto à comparação com o ano anterior (fevereiro 2023), o distrito que registou um maior aumento no preço das casas, foi Portalegre (+19%), onde os valores sobem de 65 000€ para 77 250€. Seguindo-se Leiria (+18%, de 220 000€ para 259 450€), Santarém (+17%, de 150 000€ para 175 000€), Viseu (+13%, de 150 000€ para 170 000€, Viana do Castelo (+13%, de 220 000€ para 249 500€), e Guarda (+13%, de 75 000e para 85 000€) respetivamente.

Bragança (-13%) e Évora (-9%) foram os únicos distritos que tiveram descidas nos seus preços médios, quando comparado com o mesmo período do ano passado, no qual passaram de 120 000€ para 105 000€ e 175 000€ para 160 000€.Portalegre (77 250€), Guarda (85 000€), Castelo Branco (100 000€), Beja (104 000€) e Bragança (105 000€) mantiveram-se os distritos mais baratos para comprar casa em fevereiro. Os mais caros foram Lisboa (449 900€), Faro (439 840€), Setúbal (340 000€), Porto (320 000€).

Em relação às ilhas, a Ilha das Flores foi a única que teve um aumento (+17%, que passou de um valor de 93 500€ para 175 000 euros). Em contrapartida, a Ilha de São Jorge (-10%) e a Ilha Terceira (-1%), foram as que tiveram uma maior descida dos preços médios, com os valores a descerem para 140 000€ e 163 150, respetivamente.

Quando comparado com fevereiro de 2023, a Ilha das Flores (+87%, que passou de um valor de 93 500 euros para 175 000€), a Ilha do Corvo (+69%, que passou de 80 000€ para 135 000€), Ilha do Faial (63%, passou de 156 000€ para 255 000€) foram as que registaram um maior aumento no preço médio de venda. A Ilha da Graciosa (120 000€) continua a ser a ilha mais barata para comprar casa em fevereiro. Enquanto o Funchal (450 000€) manteve-se o mais caro.