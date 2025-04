O ‘stock’ do parque habitacional português disponível à venda no primeiro trimestre de 2025 desceu 4% face ao que estava disponível no mesmo período de 2024, segundo dados analisados pelo portal imobiliário Idealista. No Funchal, registou-se uma ligeira subida de 2%, e de 3% na Ilha da Madeira.

De acordo com os dados apresentados pelo Idealista, a oferta de habitação à venda em Portugal subiu em apenas sete capitais de distrito e regiões autónomas no último ano. A liderar a lista encontram-se o Porto (34%), Faro (16%), Aveiro (15%), Guarda (12%), Santarém (8%), Braga (7%) e Funchal (2%) onde o ‘stock’ disponível para comprar casa mais aumentou.

Por outro lado, Viseu, foi a cidade onde mais diminuiu a oferta (-18%), seguida por Beja (-15%), Ponta Delgada (-11%), Lisboa (-10%), Évora (-10%), Bragança (-9%), Coimbra (-8%), Castelo Branco (-8%), Viana do Castelo (-7%), Leiria (-7%) e Setúbal (-5%). Com descidas inferiores a 5% encontram-se Vila Real (-3%) e Portalegre (-1%).

Analisando por distritos e ilhas, Braga lidera o aumento de casas para venda, com 7%, seguido da Madeira (3%) e de Portalegre (3%).