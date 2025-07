O Forum Madeira lançou uma nova APP e página web com o objetivo de fortalecer a presença digital e oferecer uma experiência mais personalizada e inovadora aos seus clientes.

De acordo com um comunicado do centro comercial, a nova aplicação conta com funcionalidades avançadas, projetadas para otimizar a interação com os utilizadores e reforçar a sua fidelização. Além disso, este novo clube oferece acesso a promoções únicas e serviços exclusivos, disponíveis apenas para os membros.

As informações incluídas na APP e respetivas comunicações são totalmente personalizadas, com recomendações adaptadas aos interesses e hábitos de consumo de cada visitante. Desta forma, os utilizadores recebem informações relevantes sobre eventos, promoções e lojas alinhadas com as suas preferências.

Esta atualização faz parte da estratégia da Castellana Properties, após a aquisição do centro comercial, para integrá-lo num ecossistema digital unificado, já implementado com sucesso nos Centros Comerciais de Espanha. Com esta iniciativa, o Forum Madeira reforça o seu posicionamento digital, alinhando-se com as melhores práticas internacionais do setor.

”O lançamento do novo site e aplicação do Forum Madeira reafirma o compromisso do centro comercial com uma experiência multicanal, inovadora e centrada no cliente, consolidando num modelo digital comum para todos os ativos geridos pela Castellana Properties e que, temos a certeza, será perfeitamente adequado aos visitantes do Centro Comercial”, afirma Paulo Belchior, Asset Manager da Castellana Properties para Portugal, citado no comunicado.