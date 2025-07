A marca, que se destaca por oferecer produtos exclusivos e originais, tem conquistado tanto turistas como residentes, como destacou o responsável. “Estamos muito contentes com a receção do público madeirense”, sublinhou o empresário.

A expansão da marca dinamarquesa na Madeira deu, assim, mais um passo com a inauguração da primeira loja de rua no Funchal, com uma aposta clara numa das mais emblemáticas zonas do Funchal, perto do Mercado dos Lavradores e do porto do Funchal, como destacou o diretor geral da empresa, Paulo Borges, em declarações ao JM.

Abriu hoje, no empreendimento Savoy, na Rua Visconde do Anadia, a quarta loja da ‘Flying Tiger’, com a abertura de portas, pelas 10 horas, a já registar várias pessoas para conhecer o nosso espaço e beneficiar dos brindes de oferta na inauguração.

A nova aposta reforça ainda o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o design diferenciado que a caracteriza. Segundo Paulo Borges, a nova unidade representa a concretização de um desejo antigo: abrir uma loja de rua na capital madeirense. A trajetória da empresa na Região começou com a loja no Plaza Madeira, seguiu para o Fórum Madeira e para o Madeira Shopping, e, depois dos principais centros comerciais da capital madeirense, a primeira loja de rua, no coração da cidade. “Encontrar uma localização com a dimensão necessária não foi fácil, mas acreditamos ter escolhido a zona perfeita”, sublinhou o diretor-geral da ‘Flying Tiger’.

A escolha do local não foi por acaso. A nova loja integra um troço da cidade que vem sendo revitalizado, com destaque para o edifício Savoy, que traz um ar moderno e sofisticado à área, enalteceu ainda. A empresa acredita que esta zona se tornará um novo polo de comércio de referência no Funchal, já que outras marcas começam a se posicionar na mesma artéria. “Acredito que esta rua vai funcionar muito bem e se tornar um ponto de atração para moradores e turistas”, aditou Paulo Borges

De referir que, para marcar a inauguração, os primeiros 150 clientes receberam brindes exclusivos. A ação, segundo o diretor-geral, teve como objetivo gerar expectativa antes da abertura oficial, sendo que a oferta de brindes iria continuar até esgotar o stock, ou seja, para além da meia centena e meia de clientes.

A nova loja emprega cerca de 10 pessoas, contribuindo para um total de aproximadamente 50 postos de trabalho gerados pela marca na Madeira. “Estamos cá para ficar e trabalhar com os madeirenses”, assegurou Paulo Borges.

De salientar que a chegada a Portugal continental da marca aconteceu em 2012, mas nos últimos cinco a seis anos, a mesma passou por uma grande transformação interna para alinhar a sua operação com práticas sustentáveis. “Queremos ter produtos de design, mas com a menor pegada possível no planeta”, enfatizou Paulo Borges. Uma preocupação presente em toda a cadeia, desde o desenvolvimento dos produtos até a operação das lojas, reforçou.