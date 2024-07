Entre os dias 5 e 14 de julho, decorre mais uma edição da ExpoMadeira. Novamente no Estádio do Marítimo, numa parceria entre a ACIF e o clube, que recebe o evento desde 2015, a edição deste ano da 29ª Feira de Atividades Económicas foi apresentada, no início desta tarde, pela Associação Comercial e Industrial do Funchal.

O vice-presidente da ACIF explicou que 78 empresas estão inscritas (80% da Região), num processo que ainda decorre, pelo que estima que mais entidades vão estar representadas no certame. 20 empresas estreiam-se este ano no evento, com participações de Espanha, para alem de Portugal Continental.

Serão montados 275 módulos de nove metros quadrados de grande dimensão para a apresentação das entidades e dos seus produtos, com uma aposta na ‘Praça da Restauração’, decorada como se de um arraial se tratasse, onde haverá também momentos musicais, a partir das 20 horas. Haverá ‘show cookings’ com ‘chefs’ de renome regional.

António Jardim Fernandes espera que este ano seja possível ultrapassar os 60 mil visitantes na edição do ano passado.

O responsável adiantou ainda que estará um ecrã gigante montado a acompanhar os jogos do Euro2024, ficando o convite, por parte do presidente do CS Marítimo, André Gomes, para assistir ao jogo de Portugal/França no recinto da expo, no dia da inauguração, na próxima sexta-feira.

De salientar ainda que em termos de bilheteira, o custo de entrada individual de 1 euro e de 3 euros para grupos de 4 pessoas.