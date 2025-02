O euro baixou hoje face ao dólar, após a publicação de dados sobre a atividade económica nos Estados Unidos e na Europa.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0462 dólares, quando na quinta-feira negociava a 1,0490 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,0462 dólares.

A atividade do setor privado na zona euro conseguiu manter uma taxa de expansão “marginal” em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, segundo o valor avançado do PMI composto hoje anunciado.

O índice HCOB Composite PMI (Purchasing Managers’ Index) da atividade total da zona euro, compilado pela S&P Global, situou-se em 50,2 pontos, o mesmo valor de janeiro, 0,6 pontos acima do valor de dezembro e ligeiramente acima do nível de 50 pontos que separa o crescimento da contração.

Os dados do PMI dos Estados Unidos mostraram uma queda da atividade no setor dos serviços e uma subida no setor da indústria transformadora.

Por outro lado, a confiança dos consumidores norte-americanos registou em fevereiro uma queda de sete pontos “em grande parte devido aos receios de aumentos iminentes dos preços” devido às tarifas mais elevadas, de acordo com a estimativa da Universidade de Michigan.