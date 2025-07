A Toyota prepara-se para inaugurar, no próximo dia 26 de julho, as suas instalações totalmente renovadas na Madeira, marcando um novo capítulo na presença da marca japonesa no arquipélago.

Segundo nota enviada ao nosso jornal, o investimento, promovido pelo representante oficial da Toyota na região, o Grupo Mendes & Gomes, promete não apenas modernizar o espaço físico, mas também reforçar os valores de inovação e sustentabilidade da empresa. Entre outras novidades, o concessionário “estreia um novo conceito de retalho, que eleva a experiência do cliente”, com uma aposta no digital.

Localizado no Funchal, o novo espaço integra uma área de showroom mais ampla, oficinas equipadas com tecnologia de ponta e zonas de atendimento ao cliente mais confortáveis e eficientes. As obras de requalificação tiveram como prioridade melhorar a experiência do cliente e a eficiência energética, integrando soluções ecológicas que refletem o compromisso da Toyota com a mobilidade sustentável.

A reabertura contará com um evento especial que reunirá clientes, parceiros e representantes institucionais, destacando também a gama de modelos híbridos e eletrificados da marca, cada vez mais procurados na região.