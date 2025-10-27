Engenhos do Norte lançam experiência inédita nas Desertas

Uma viagem às Ilhas Desertas poderá vir a dar outro sabor ao rum produzido pelos Engenhos do Norte – e, certamente, marcar um momento inédito na história do destilado de produção madeirense.
A ousada iniciativa partiu de Miguel Faria, responsável pela empresa J. Faria & Filhos que lidera os Engenhos do Norte, que decidiu levar cinco pipas de carvalho francês vazias até à Deserta Grande, em plena reserva natural do arquipélago da Madeira, numa missão que custou alguns milhares de euros, totalmente suportado pela empresa.
A operação contou com o apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e teve como palco o navio Baía do Funchal, comandado por João Nunes. A bordo seguiu também a reportagem do JM, único órgão de comunicação social presente na viagem.
Num cenário de mar azul e natureza intocada, o rum madeirense ganhou uma nova história, mas só vamos saber daqui por três ou quatro anos. A ideia surgiu pela cabeça dos responsáveis do Engenho do Norte e daí até realizar foi o passo seguinte.
Na passada quarta-feira, dia 22, as pipas vazias e a reportagem do JM partiram a bordo do atuneiro Baía do Funchal, com uma comitiva de 16 pessoas, entre tripulação e funcionários da empresa do Porto da Cruz.
As barricas vazias vão permanecer durante meses (talvez um ano) sob a influência do vento, da maresia e das variações térmicas do Atlântico. “Queremos que o ambiente das Desertas dê um toque irrepetível ao nosso rum”, explicou Miguel Faria, responsável pelos Engenhos do Norte. O resultado, garante, “será um produto com alma madeirense e sabor de aventura”. Fique agora a conhecer toda a história, que pode ler e ver na edição impressa do passado domingo.
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi sentido hoje na zona oeste da Turquia, segundo o `site´ do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (sigla...
Caso o Governo não apresente uma proposta concreta, que verse sobre tabela remuneratória, suplementos remuneratórios, portaria de avaliação, com efeitos...
O último membro encontrado, após 27 anos em fuga, do “gangue de Roubaix”, no norte de França, foi condenado hoje a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio...
O rei Carlos III inaugurou hoje o primeiro memorial britânico dedicado a soldados lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT), 25 anos depois do...
O projeto ‘Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)’ foi o grande vencedor do prémio de Boas Práticas em Saúde.
Desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM,...
A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal foi eleita hoje com 33 votos a favor. Houve ainda um voto contra e os restantes nulos ou brancos. A votação foi...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla...
Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na...
O Presidente ucraniano anunciou hoje que instruiu a liderança militar do país a alargar o alcance geográfico dos ataques de longo alcance, para intensificar...
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou hoje uma entrevista no programa “60 Minutos”, da estação televisiva norte-americana CBS, minutos antes...