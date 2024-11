Na abertura da noite dos óscares mundiais e europeus, que decorre no Savoy Palace, Eduardo Jesus subiu ao palco para enaltecer o privilégio que é para a Madeira receber um evento desta envergadura.

Ainda antes do anúncio dos grandes vencedores da noite, em que a Região está na corrida em diversas frentes, não só como destino mas também com os seus três campos nomeados em outras categorias, o secretário regional do Turismo agradeceu a preferência daqueles que escolhem o arquipélago como destino de golfe e exaltou que vem aí um quarto campo, na Ponta do Pargo