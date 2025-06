A economia da Região Autónoma da Madeira manteve-se em terreno positivo durante o mês de março de 2025, ainda que com sinais de moderação no ritmo de crescimento. A informação consta do Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) e da Síntese Económica de Conjuntura divulgadas pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Segundo o IRAE, o crescimento da economia regional continua, mas a um ritmo menos intenso do que nos meses anteriores.

Entre os principais setores analisados, o turismo continua a dar um contributo importante, com um aumento de 4,8% no número de dormidas em alojamentos turísticos – abaixo dos 7,1% registados em fevereiro. Os proveitos totais do setor cresceram 20,6%, também numa trajetória de desaceleração face aos 23,3% do mês anterior.

A produção de eletricidade subiu 2,8%, enquanto o consumo de gasóleo recuou 1,0%. O saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas reforçou-se positivamente, com 4,6 novas empresas por cada dissolução.

Nos indicadores de confiança, registaram-se melhorias nos setores do Comércio e dos Serviços, contrastando com uma diminuição na confiança na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas. O consumo das famílias manteve-se robusto, com um crescimento de 7,5% nas operações com cartões bancários nacionais. O consumo de gasolina acelerou para 6,2% e os empréstimos ao consumo aumentaram 7,3%. Já as aquisições de automóveis ligeiros de passageiros registaram um crescimento estável de 1,8%.