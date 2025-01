A easyJet lançou o easyJet Plus para Empresas, que permite às empresas comprar, gerir e receber descontos em várias adesões em nome dos seus colaboradores e aceder a uma série de benefícios especiais de viagem.

A nova oferta inclui, segundo a companhia aérea, uma página web dedicada em plus.easyjet.com onde as empresas podem comprar até 250 adesões de uma só vez. Foi também lançado um esquema de descontos que oferece aos clientes uma filiação gratuita por cada 10 filiações adquiridas.

A adesão ao cartão Plus da easyJet “dá direito a uma vasta gama de benefícios, incluindo a entrega de bagagem easyJet Plus, embarque rápido com Speedy Boarding, lugares premium, segurança Fast Track em aeroportos selecionados e voo de regresso a casa mais cedo gratuito”, lê-se em comunicado.

O preço do easyJet Plus é de €289 por pessoa e por ano.

James Marchant, Diretor de Desenvolvimento Comercial da easyJet, destaca: “Estamos sempre à procura de formas novas e inovadoras de oferecer aos nossos clientes empresariais mais opções e que eles valorizem. Ao lançar o easyJet Plus para Empresas, estamos a tornar ainda mais fácil para as empresas e para aqueles que viajam frequentemente em negócios tirar partido da nossa oferta Plus, gerir as suas adesões e aceder à flexibilidade e aos benefícios de que sabemos que necessitam.”