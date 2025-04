Numa nota enviada ao nosso Jornal, a companhia aérea easyJet explicou o atraso do voo de Lisboa para o Funchal, programado para as 17h15 de sexta-feira, e o pedido aos passageiros que pudessem viajar mais tarde, noutro voo.

Recorde-se que, tal como escreveu o JM, os passageiros do voo EZY7615 de Lisboa para o Funchal foram confrontados com a informação de que teriam de viajar numa aeronave de menor dimensão, pelo que não haveria lugar para todos, com a companhia a pedir que alguns passageiros mudassem de voo. E, com a ligação para a Madeira atrasada, foi dado aos passageiros um ‘voucher’ de nove euros para consumo nas lojas de restauração do Aeroporto Humberto Delgado. Mas, pelo que clientes relataram ao JM, os estabelecimentos não estavam a aceitar os vales.

Hoje, a informação oficial da companhia que nos foi enviada deu conta que “devido a um problema técnico que afetou o avião originalmente programado para operar o voo EZY7615 de Lisboa para o Funchal no dia 18 de abril, foi necessário utilizar um avião de substituição mais pequeno”.

A companhia lowcost admitiu que, como resultado dessa situação, “infelizmente, nem todos os clientes puderam viajar como planeado. Nestas situações, procuramos sempre voluntários que estejam dispostos a viajar mais tarde, em troca de uma indemnização e de um plano alternativo”.

Assim, a easyJet aproveitou o contacto com o JM para “agradecer a todos os que se disponibilizaram e lamentamos o incómodo causado por esta perturbação”. Deixou ainda a informação que “todos os clientes afetados estão a receber opções de nova reserva ou um reembolso, para além de uma compensação em conformidade com os regulamentos da UE”.

Os clientes que não puderam resgatar os vales fornecidos “devido a problemas de remarcação estão também a ser contactados proactivamente e convidados a apresentar as suas despesas para reembolso”, lê-se na missiva, que termina com um pedido de desculpas “a todos os clientes afetados e agradecer-lhes a sua compreensão”.