A dívida total do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM) diminuiu 131,8 milhões de euros (-17,6%) no 4.º trimestre de 2024, quando comparada com o período homólogo do ano anterior. A dívida financeira total diminuiu 84,3 milhões de euros (- 16,4%) e a dívida comercial decresceu 47,5 milhões de euros (-20,3%), lê-se no Relatório Trimestral do SERAM, a partir de hoje disponível para consulta no Portal da Secretaria Regional das Finanças (www.madeira.gov.pt/srfinancas/).

No Relatório Trimestral do SERAM são publicadas as contas trimestrais do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo do ano anterior, sendo que no documento mais recente, salienta-se um crescimento das vendas e serviços prestados em cerca de 60,5 milhões de euros (+8,2%), uma diminuição do peso dos gastos operacionais sobre as vendas e serviços prestados do SERAM (-4,1p.p.), e um lucro de 22,2 milhões de euros. O investimento do SERAM aumentou em 15,2 milhões de euros (+11,3%), enquanto a dívida financeira total foi reduzida em 84,3 milhões de euros (-16,4%) e a dívida comercial diminuiu 47,5 milhões de euros (-20,3%).