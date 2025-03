A dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) baixou 95,1 milhões de euros (1,9%), no final do 4.º trimestre de 2024, fixando-se em 4.924,8 milhões de euros.

Comparativamente ao período homólogo, o decréscimo foi de 1,5 pontos percentuais, tendo recuado 77,5 milhões de euros.

De acordo com os dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, a diminuição da dívida face ao trimestre anterior deve-se à amortização de empréstimos, enquanto o recuo homólogo resulta da diminuição das necessidades de refinanciamento (225 milhões de euros) que foram inferiores às de 2023 (300 milhões).

O peso dos empréstimos na dívida, no 4,º trimestre do ano passado, caiu de 40,3% para 37,6%. Já na dívida titulada, o peso subiu de 59,7% para 62,4%.

Refira-se, ainda, que a dívida líquida de depósitos rondou, no final do último ano, os 4.709,0 milhões de euros, menos 96,3 milhões (2,0%) que no final do trimestre anterior. Quando comparado ao quarto trimestre de 2024, verifica-se um aumento de 1,2%, com mais 53,9 milhões de euros.