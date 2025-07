A Direção Regional do Ordenamento do Território (DROT) estará presente na edição de 2025 da Expomadeira, nos dias 4, 7, 9, 11, 12 e 13 de julho, com um stand dedicado à divulgação dos serviços disponibilizados aos cidadãos, com especial enfoque na informação geográfica e no cadastro predial.

A presença da DROT neste evento insere-se no esforço de reforçar a proximidade com a população e de promover uma cidadania mais informada e participativa. O espaço dará a conhecer o trabalho desenvolvido em diversas áreas, com destaque para os serviços da plataforma IRIG-Madeira (Infraestrutura Regional de Informação Geográfica), que disponibiliza dados geográficos atualizados, mapas temáticos interativos e ferramentas úteis para técnicos, decisores e cidadãos em geral.

No stand será possível conhecer melhor o Portal IRIG-Madeira, com acesso aberto a informação cartográfica oficial, ortofotos, limites administrativos, planos territoriais, entre outros dados, a evolução dos projetos de Cadastro Predial e Cadastro Simplificado, fundamentais para garantir maior transparência e segurança jurídica na delimitação e titularidade das propriedades, bem como, os avanços na integração dos dados cadastrais com a informação geográfica, promovendo uma base única e coerente para a gestão do território regional.

Com esta iniciativa, a Direção Regional do Ordenamento do Território reafirma o seu compromisso com a modernização dos serviços públicos, a valorização da informação territorial e a promoção de uma administração mais próxima e acessível a todos.

Visite o stand do Governo Regional na EXPOMADEIRA e descubra como a informação geográfica está a transformar o modo como conhecemos, usamos e protegemos o território da Madeira.