Os números do desemprego registado voltaram a baixar em março na Região Autónoma da Madeira, quer na comparação homóloga, quer face ao mês anterior.

De acordo com dados divulgados, hoje, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a quebra homóloga fixou-se nos 12,5%, o equivalente a menos 941 desempregados.

Já o decréscimo face a fevereiro foi de menos 1,6% desempregados, estando inscritas, no final de março, 6.595 pessoas no Instituto de Emprego da Madeira (IEM)

No todo do País, o desemprego decresceu em comparação com o mês anterior 2,7%. As regiões do Algarve (-17,2%) e do Alentejo (-5,5%) registaram as descidas mais significativas, seguindo-se a Região.

Já em termos homólogos, o desemprego aumentou em todas as regiões, com as subidas mais acentuadas a registarem-se nas regiões do Algarve (+6,6%) e Centro (+4,3%). A exceção foram a Madeira e os Açores (-2,2%).