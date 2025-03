A CUF, controlada pelo grupo da José de Mello Capital, assinou hoje um acordo para a compra de uma participação de 75% do grupo algarvio HPA Saúde, que tem a maior rede de saúde privada na Madeira, controlando o Hospital Particular da Madeira, o Madeira Medical Center e a B.clinic.

Além de ser líder na Madeira, o grupo HPA Saúde tem a maior rede de hospitais do Algarve e do Alentejo.

Fundado em 1996, o grupo HPA Saúde é constituído por cinco hospitais e 17 clínicas nestas três regiões.

Mas a CUF é líder na prestação de cuidados de saúde no País, desenvolvendo a sua atividade através de 12 hospitais, 17 clínicas e um instituto.

A rede CUF, com um total de 30 hospitais e clínicas, está presente em Lisboa, Porto, Almada, Montijo, Barreiro, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira, Matosinhos, São Miguel nos Açores, Penafiel, Paredes, Lousada e Marco de Canaveses. E agora chega à Madeira.

A informação foi divulgada esta tarde através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e, segundo o jornal Eco, “o contrato de aquisição entre os acionistas das duas empresas prevê o reforço dessa posição nos próximos quatro anos”.

Na informação comunicada, o presidente executivo da CUF, Rui Diniz, considera que “esta operação representa não apenas a união de duas organizações com vasta experiência na área da saúde, mas também uma oportunidade para fortalecer e expandir a qualidade dos serviços prestados. Acreditamos que esta parceria trará benefícios significativos para quem nos confia a sua saúde, assim como para os profissionais, de ambas as instituições, que poderão crescer num ambiente de colaboração, desenvolvimento e partilha de conhecimento”.

“Este acordo de parceria, entre o maior grupo de saúde da região do Algarve, Alentejo e Madeira e o maior grupo de saúde privada nacional, representa uma oportunidade para se continuar a crescer com diferenciação e inovação, com benefícios para quem a nós recorre, bem como para todos os profissionais que, ao longo de tantos anos, contribuíram e contribuem para a notoriedade do grupo HPA”, comentou o presidente do grupo HPA Saúde, João Bacalhau.

O Eco acrescenta que “a conclusão deste negócio está sujeita às habituais aprovações regulatórias, nomeadamente a verificação das condições previstas no acordo – inclusive precedentes – e a notificação formal à Autoridade da Concorrência (AdC), bem como a não oposição deste regulador”.