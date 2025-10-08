MADEIRA Meteorologia
CR7 dá nome a novo conceito de sports bar que une desporto, gastronomia e irreverência

    Nome de Ronaldo faz parte do novo conceito de Sports Bar lançado pelo Grupo Pestana. PAULO GRAÇA
“Cristiano Ronaldo apoia sempre as iniciativas das empresas das quais faz parte. Confia plenamente neste conceito e no trabalho que temos vindo a desenvolver.”

O grupo Pestana CR7 Lifestyle Hotels lançou oficialmente o “Inverse by CR7”, um novo conceito de sports bar que promete romper com o previsível e oferecer uma experiência onde o desporto, a gastronomia e a cultura se cruzam com sofisticação e irreverência.

O evento de apresentação decorreu esta quarta-feira, no Pestana CR7 Funchal, assinalando o lançamento internacional da marca.

O “Inverse by CR7” apresenta-se como uma proposta inovadora que pretende redefinir o conceito de sports bar, oferecendo um espaço onde o desporto é vivido de forma descontraída e envolvente, mas sempre com um toque de elegância. A marca chega simultaneamente a Lisboa, Funchal, Madrid e Marrakech, com o objetivo de manter uma identidade comum em todas as localizações.

“O Inverse é um sports bar que pretende ligar a descontração de viver os jogos - não apenas de futebol, mas também de basebol, ténis, golfe e outros - com uma oferta gastronómica e de bebidas de qualidade. Queremos criar uma marca uniforme em todas as cidades onde estamos presentes”, explicou Tatiana Góis, do grupo Pestana CR7.

A responsável sublinhou ainda que o conceito vai além da combinação entre desporto e bebidas, pois junta também a comida, “e não é qualquer comida. É comida de partilha, mais leve, ideal para acompanhar o convívio e os momentos de comunhão entre amigos.”

A carta do “Inverse by CR7” foi desenvolvida pelos chefs executivos do grupo, com base em Madrid, garantindo uma linha comum em todos os espaços. Ainda assim, há lugar para adaptações à gastronomia local.

“Cada cidade tem os seus pratos típicos. Aqui na Madeira, por exemplo, temos o tradicional prego, que dá o toque regional. Mas há também opções transversais a todos os restaurantes, como o ‘The Goat Burger’, que já se tornou um dos favoritos”, destacou Tatiana Góis.

O projeto, segundo a responsável, resulta de uma aposta do grupo em revitalizar o segmento de restauração e lifestyle associado à marca CR7.

“O Grupo Pestana quis uniformizar e dar uma nova vida à área de F&B do Pestana CR7, criando um espaço dinâmico e moderno, que faltava na ilha. É um ponto de encontro para quem gosta de desporto, mas também de boa comida e ambiente animado.”

Questionada sobre o envolvimento de Cristiano Ronaldo no novo conceito, Tatiana Góis garantiu que o internacional português acompanha de perto o projeto. “O CR7 apoia sempre as iniciativas das empresas das quais faz parte. Confia plenamente neste conceito e no trabalho que temos vindo a desenvolver.”

Quanto ao desempenho dos hotéis da marca, a responsável revelou que o grupo mantém bons níveis de ocupação e continua a atrair uma clientela diversificada.

“O Pestana CR7 Funchal tem uma excelente localização e recebe tanto hóspedes jovens, fãs do CR7, como visitantes mais maduros que procuram conforto e proximidade ao centro do Funchal. É um hotel que funciona muito bem e onde a marca se afirma consistentemente.”

Com o “Inverse by CR7”, o grupo Pestana reforça a aposta na inovação e na internacionalização, fundindo a energia do desporto com a sofisticação da hospitalidade, um conceito que promete deixar a rotina “fora de jogo”.

