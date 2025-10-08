CR7 dá nome a novo conceito de sports bar que une desporto, gastronomia e irreverência

“Cristiano Ronaldo apoia sempre as iniciativas das empresas das quais faz parte. Confia plenamente neste conceito e no trabalho que temos vindo a desenvolver.”

O grupo Pestana CR7 Lifestyle Hotels lançou oficialmente o “Inverse by CR7”, um novo conceito de sports bar que promete romper com o previsível e oferecer uma experiência onde o desporto, a gastronomia e a cultura se cruzam com sofisticação e irreverência. O evento de apresentação decorreu esta quarta-feira, no Pestana CR7 Funchal, assinalando o lançamento internacional da marca.

O “Inverse by CR7” apresenta-se como uma proposta inovadora que pretende redefinir o conceito de sports bar, oferecendo um espaço onde o desporto é vivido de forma descontraída e envolvente, mas sempre com um toque de elegância. A marca chega simultaneamente a Lisboa, Funchal, Madrid e Marrakech, com o objetivo de manter uma identidade comum em todas as localizações. “O Inverse é um sports bar que pretende ligar a descontração de viver os jogos - não apenas de futebol, mas também de basebol, ténis, golfe e outros - com uma oferta gastronómica e de bebidas de qualidade. Queremos criar uma marca uniforme em todas as cidades onde estamos presentes”, explicou Tatiana Góis, do grupo Pestana CR7.

A responsável sublinhou ainda que o conceito vai além da combinação entre desporto e bebidas, pois junta também a comida, “e não é qualquer comida. É comida de partilha, mais leve, ideal para acompanhar o convívio e os momentos de comunhão entre amigos.” A carta do “Inverse by CR7” foi desenvolvida pelos chefs executivos do grupo, com base em Madrid, garantindo uma linha comum em todos os espaços. Ainda assim, há lugar para adaptações à gastronomia local.

“Cada cidade tem os seus pratos típicos. Aqui na Madeira, por exemplo, temos o tradicional prego, que dá o toque regional. Mas há também opções transversais a todos os restaurantes, como o ‘The Goat Burger’, que já se tornou um dos favoritos”, destacou Tatiana Góis. O projeto, segundo a responsável, resulta de uma aposta do grupo em revitalizar o segmento de restauração e lifestyle associado à marca CR7. “O Grupo Pestana quis uniformizar e dar uma nova vida à área de F&B do Pestana CR7, criando um espaço dinâmico e moderno, que faltava na ilha. É um ponto de encontro para quem gosta de desporto, mas também de boa comida e ambiente animado.” Questionada sobre o envolvimento de Cristiano Ronaldo no novo conceito, Tatiana Góis garantiu que o internacional português acompanha de perto o projeto. “O CR7 apoia sempre as iniciativas das empresas das quais faz parte. Confia plenamente neste conceito e no trabalho que temos vindo a desenvolver.” Quanto ao desempenho dos hotéis da marca, a responsável revelou que o grupo mantém bons níveis de ocupação e continua a atrair uma clientela diversificada.