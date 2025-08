O preço médio das casas em Portugal subiu 8,5% em julho, face ao mesmo mês de 2024, fixando-se nos 2.926 euros por metro quadrado (€/m²), segundo o relatório anual do idealista. A nível trimestral, os preços aumentaram 3,9%.

As maiores subidas registaram-se em Santarém (+24%), Setúbal (+20,8%) e Guarda (+18,5%). Já nas grandes cidades, os preços cresceram 5,9% no Porto e 3,5% em Lisboa, onde o custo por metro quadrado já ultrapassa os 5.800 €/m². A Grande Lisboa continua a ser a região mais cara para comprar casa, com um valor médio acima dos 4.400 €/m².

Nas ilhas, os preços dispararam: ilha de São Miguel (+25%) e ilha de Porto Santo (+23,4%) lideraram as subidas.

Os aumentos abrangeram todas as regiões do país, com os Açores (+19,7%), o Alentejo (+15,5%) e a Madeira (+13,6%) no topo das subidas regionais.