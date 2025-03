Combustíveis: Gasolina desce, gasóleo fica igual

O preço do litro de gasolina vai diminuir na próxima semana, mas o preço do gasóleo permanecerá inalterado.

De acordo com o despacho conjunto do Governo Regional, o preço do litro da gasolina simples vai cair 1,8 cêntimos, de 1,607 para 1,589 euros, enquanto o litro do gasóleo rodoviário vai continuar a custar 1,458 euros.