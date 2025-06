Chef Octávio Freitas em périplo internacional até final do ano

O chef madeirense Octávio Freitas vai levar o restaurante ‘Desarma’ a múltiplos eventos nacionais e a vários países até ao final do ano de 2025.

Leia a nota de imprensa do Desarma:

Ainda no mês de Junho, dia 26, estará presente a convite da AVEA (Associação para a Valorização Económica dos Açores) no lançamento do FOOD LAB 2025 - uma ação que pretende posicionar a gastronomia açoriana através do apoio e formação de diversos chefs, onde Octávio Freitas dará, uma vez mais, o seu contributo. Esta ação dedicada a profissionais do canal Horeca decorre nos últimos meses deste ano. Em 2024, tomou contacto com os produtos açorianos e propôs técnicas que utiliza para valorizar produtos e reposicionar sabores, partilhou técnicas de conservação de peixe; este ano, será uma surpresa os produtos que vai escolher.

Dia 28 de Junho passará com os seus vinhos pela Garrafeira Imperial, em Lisboa, para mais uma celebração da sua Ilha, no evento Vinhos Vulcânicos.

Em Agosto, dia 30, é a vez de seguir para a Herdade da Malhadinha Nova, uma incursão ao Alentejo profundo. No restaurante do hotel, liderado pelo Chef Joachim Koerper, Octávio poderá dar a conhecer alguns dos sabores desarmantes que leva da Ilha da Madeira. Uma brisa Atlântica para refrescar o que promete ser um dia muito especial, quase em tempo das vindimas.

A Expo 2025 Osaka é a próxima conquista, com eventos nos dias 12 e 14 de Setembro. O Pavilhão de Portugal será a fortaleza de onde se promete desarmar todos os comensais presentes. O Chef Octávio Freitas prepara, uma vez mais, a sua presença em representação do território mais a sul de Portugal, a sua linda ilha, o seu querido arquipélago. O momento será de grande emoção uma vez que o Japão, sendo um arquipélago, lhe permitirá verdadeiramente ter uma perspetiva diferente da gastronomia de um local tão longínquo, mas ainda insular, ao mesmo tempo que mostrará os sabores que mais o emocionam e representam a sua cozinha.

Ainda no mês de Setembro, dia 29, estará presente num evento particular para a Wine Concept, que distribui os seus vinhos - outra das suas paixões -, que lhe reforçam a vontade de fazer mais pelo seu território, uma vez que é berço, pelo seu terroir tão diferente, de vinhos tão diferenciadores e que não param de surpreender.

Para comemorar o fim de um verão tão preenchido, o chef Octávio Freitas aceitou o convite do seu amigo de vida e profissão Pedro Mendes, para ir a Bucareste. Será a 16 de Outubro, que no novo restaurante Boulevard 73 do Hotel Corinthia Bucareste, haverá um jantar a 4 mãos, para levar, pela primeira vez, a Madeira e o Desarma a Bucareste. Uma cidade em franca expansão gastronómica, onde parece pertinente esta troca de paladares e mais uma vez, conquistar pelo paladar o mais exigente dos comensais. Uma boa aventura que será mais uma boa partilha e mais um momento para deixar a sua marca madeirense.

Para Dezembro, haverá mais novidades nacionais e internacionais, porém, servidas a seu tempo. Deixamos apenas em jeito de nota como amuse-bouche do chef, que deve planear uma vinda à Madeira no início de Dezembro.”