O governador do Banco de Portugal alertou hoje para as dinâmicas no mercado de trabalho português, tendo-se verificado uma destruição líquida de postos de trabalho nos últimos seis meses.

Na apresentação do Boletim Económico de junho, em Lisboa, Mário Centeno quis deixar um alerta sobre o mercado de trabalho, que tem sido um “pilar” da atividade económica.

“Temos seis meses consecutivos de destruição líquida de postos de trabalho, não de emprego, a última vez que isto aconteceu foi no primeiro trimestre de 2013, é daqueles alertas que cabem ao BdP fazer em áreas sensíveis”, destacou o governador.

Esta área é ainda mais sensível, argumentou, já que “as mudanças no mercado de trabalho tendem a ser abruptas”, mesmo quando não são de grande dimensão.

As primeiras manifestações costumam ser na taxa de contratações e na taxa de destruição de emprego (separações), notou, sendo precisamente nesses indicadores que tem existido uma mudança na tendência nos últimos meses.

Centeno, que está a aproximar-se do final do mandato à frente do BdP, reiterou que deixa este alerta porque “boa parte da saúde da economia portuguesa e da área do euro sustenta-se no mercado trabalho”.

“E a complacência é algo que devemos evitar em política económica”, acrescentou.

Neste boletim, o BdP prevê um abrandamento do emprego e dos salários, com a taxa de desemprego a manter-se estabilizada em 6,4%.