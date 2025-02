A Cruise Atlantic Islands (CAI) teve em 2024 o seu melhor ano de sempre em termos de movimento de passageiros, ultrapassando pela primeira vez desde que foi formada, em 1994, os quatro milhões de passageiros.

A CAI, marca coletiva da Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia, reúne os portos dos Açores, Canárias (Las Palmas e Tenerife), Cabo Verde e Madeira, e fechou o ano com 4.179.673 passageiros. Uma subida de 25,52% em relação ao ano anterior, em que o movimento de passageiros foi de 3.329.821 passageiros. O mesmo crescimento verificou-se no número de escalas, que passaram de 1.609 navios em 2023 para 2.043 no ano passado.

Números animadores que resultam de dois fatores. O primeiro, e mais importante, assenta no trabalho que tem sido feito na promoção deste corredor Atlântico junto das companhias, aliado à qualidade e diversidade dos destinos do itinerário. O segundo, foi a entrada dos Açores que se juntaram à CAI no ano passado, contribuindo com 152.155 passageiros 175 escalas para as estatísticas gerais.

Mesmo assim, sem contabilizar estes dados, a subida da CAI continuava a ser bastante significativa: 20,95% em termos de passageiros (4.027.518) e 16,09%de navios (1.868).

Depois de no ano passado a CAI ter ultrapassado os números de 2019, o último ano antes da pandemia, em que tinha sido atingida pela primeira vez a marca dos três milhões de passageiros, os portos da Macaronésia ultrapassam mais um marco: os quatro milhões de passageiros.

A CAI nasceu em 1994 de uma união de esforços dos portos de Madeira e Canárias, crescendo em 2006 com a entrada de Cabo Verde e, em 2023 com a integração dos Açores. Numa cada vez mais competitiva e global indústria de cruzeiros, a CAI representa um mercado de 4,2 milhões de turistas, apresentando-se perante o setor como um produto diferenciado, assente nas identidades singulares e complementares das ilhas atlânticas da Macaronésia.

De acordo com a CLIA – Cruise Lines International Association, a principal representante mundial das companhias e armadores da indústria, a CAI representava em 2023, 2,3% do mercado mundial de passageiros de cruzeiros. Valores que serão atualizados em alta, este ano, segundo nota divulgada pela APRAM.