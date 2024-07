A 30 de agosto, o navio volta ao Funchal, repetindo este mesmo itinerário. No intervalo vai realizar 03 cruzeiros pelo Mediterrâneo.

O Britannia regressou esta manhã, ao Porto do Funchal, com 3.824 passageiros e 1.355 tripulantes, para uma escala de 10 horas, dá conta a Administração dos Portos da Região.

Em porto continua o superiate Game Changer que parte amanhã para Palma de Maiorca, após 369 horas de escala no Funchal.

No Porto do Funchal está também outro superiate, o Bad Company Support que chegou na semana passada de Gibraltar para uma escala de 228 horas.

Com 11 tripulantes a bordo, deixa a Madeira no próximo dia 15 do corrente mês, sem ter anunciado qual o porto de destino.