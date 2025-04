Um jovem, cuja idade não foi possível apurar, terá sido agredido esta madrugada na zona da Avenida do Mar, perto do cais do Funchal.

De acordo com os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), que foram chamados ao local pelas 05h30 deste domingo, a vítima foi assistida no local e, posteriormente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Desconhece-se, para já, a gravidade dos ferimentos do jovem.