Bolsa de Lisboa fecha em alta com EDP Renováveis a ganhar 4,49%

A bolsa de Lisboa fechou a primeira sessão do ano em alta, avançando 1,66%, para 8.400,46 pontos, acompanhando a tendência europeia e com a EDP Renováveis a subir 4,49%.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 14 subiram, uma desceu e a Ibersol manteve-se inalterada em 9,90 euros.

A liderar as subidas esteve assim a EDP Renováveis, que fechou a sessão de hoje a valer 12,58 euros, seguida da Semapa, que avançou 3,11%, para 21,55 euros.

A EDP Renováveis anunciou na terça-feira que concluiu a venda de um portfólio solar com cinco centrais solares, em Espanha, à Prosolia Energy, com um valor de mercado estimado em 160 milhões de euros. O portfólio inclui cinco centrais solares em operação, localizadas na Andaluzia e em Castela e Leão.

A avançar mais de 2% estiveram hoje a Corticeira Amorim (3,03% para 6,81 euros), a EDP (2,27% para 4 euros) e a Navigator (2,17% para 3,21 euros).

Com uma valorização superior a 1% fecharam a Sonae (1,61% para 1,64 euros), a Teixeira Duarte (1,26% para 0,64 euros), a Altri (1,11% para 4,55 euros), a REN (1,09% para 3,25 euros) e a Mota-Engil (1,05% para 5 euros).

A crescer abaixo de 1%, ficaram o BCP (0,85% para 0,90 euros), a NOS (0,75% para 4,05 euros), a Jerónimo Martins (0,69% para 20,40 euros) e a Galp (0,17% para 14,65 euros).

Os CTT foram a única cotada que caiu, recuando 0,13% para 7,42 euros.

As principais praças europeias fecharam hoje em alta, com Londres a avançar 0,20%, Paris 0,56%, Frankfurt 0,20%, Madrid 1,07% e Milão 0,96%.