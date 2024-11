A bolsa de Lisboa encerrou hoje a subir, com o índice PSI a ganhar 1,27% para 6.374,81 pontos, em linha com as restantes principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e duas desceram.

A liderar as subidas ficou a Navigator, que cresceu 4,52% para 3,61 euros.

No resto da Europa, Frankfurt ascendeu 1,37%, Paris 1,32%, Madrid 1,29% e Londres 0,51%.