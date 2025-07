A Binter lançou uma nova promoção que permite aos seus clientes adquirir passagens a preços mais reduzidos para voar entre a Madeira e as Ilhas Canárias. A nova promoção aplica-se às passagens adquiridas até 14 de julho, para viajar entre 1 de outubro e 30 de novembro de 2025.

Durante estes dias, os passageiros podem comprar os bilhetes desde 64 euros para voar às Ilhas Canárias. Este preço é válido por percurso, em caso de adquirir uma passagem entre a Madeira e Gran Canaria.

A companhia realiza dois voos diários entre Madeira e Porto Santo para facilitar as ligações inter-ilhas dentro do arquipélago da Madeira. Estes voos permitem ainda à companhia operar desde o arquipélago madeirense para as Canárias.

Por outro lado, a Binter recorda que liga a Madeira com voos diretos para os aeroportos de Gran Canaria e Tenerife Norte, que foram reforçados durante a temporada de verão. Além disso, a companhia oferece ligações com Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife Sul entre os meses de junho e setembro.

Os bilhetes podem ser adquiridos através dos canais de venda habituais da companhia: www.binter.pt, atendimento no telefone 291 290 129 ou através das agências de viagens, onde poderá consultar as condições e os preços.

Da mesma forma, a Binter disponibiliza aos seus clientes produtos como o AirPass Explorer, um passe que permite conhecer várias ilhas do arquipélago canário em uma mesma viagem por um preço muito competitivo.