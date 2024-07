No primeiro semestre de 2024, a avicultura industrial e a produção em aquicultura aumentaram relativamente ao período homólogo, enquanto o gado abatido e a pesca descarregada diminuíram,

De acordo com a informação recolhida pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) junto dos aviários industriais da Região, no 1.º semestre de 2024, a produção de ovos rondou os 16,2 milhões de unidades, aumentando 1,3% em termos homólogos.

No mesmo período, o abate de frango cresceu 0,1% face aos primeiros seis meses do ano anterior, totalizando 1 820,1 toneladas.

Reduzindo o âmbito da análise ao 2.º trimestre de 2024, verificaram-se subidas homólogas na produção de ovos e no abate de frango de 11,8% e 0,3%, respetivamente.

Por sua vez, segundo dados fornecidos pelo Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), entre janeiro e junho de 2024, o gado abatido rondou as 361,8 toneladas, traduzindo uma variação homóloga de -8,5%, para a qual contribuiu a evolução verificada no 2.º trimestre de 2024 (-11,9%).

No domínio da pesca, a informação recolhida junto da Direção Regional de Pescas, para o 1.º semestre de 2024, mostra que este período se caraterizou por uma diminuição homóloga nas quantidades capturadas de pescado (-15,4%), cifrando-se o total em cerca de 2 046,6 toneladas. A mesma tendência foi observada no valor de primeira venda apurado (-4,0% face ao 1.º semestre de 2023), com o total semestral a situar-se nos 10,4 milhões de euros. No 2.º trimestre de 2024, a evolução homóloga na quantidade foi de -24,7% e no valor de -11,8%.

Por espécie, face aos primeiros seis meses de 2023, a quantidade capturada de atum e similares diminuiu 49,4% e o valor de primeira venda 41,6%. A captura de peixe-espada preto aumentou em quantidade (+19,4%) e em valor de primeira venda (+28,5%), fazendo desta espécie a mais abundante no 1.º semestre de 2024, representando 66,8% do total, seguida do atum e similares com 24,5%.

O preço médio de pescado apurado na primeira venda para o período em referência (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo) foi de 5,17€ (4,55€ no mesmo período de 2023), com o preço médio para o atum e similares a atingir os 5,43€ (4,71€ no período homólogo) e para o peixe-espada preto os 5,05€ (4,72€ nos primeiros seis meses do ano precedente).