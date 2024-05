O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, esteve esta manhã na inauguração do espaço Lambeca Nico’s, no centro do Porto Santo.

Na ocasião, sob copiosa chuva, Nuno Batista não deixou de notar que se tratou de uma inauguração abençoada. Mas, mais importante do que isso, notou a criação de novos postos de trabalho aqui gerados.

“É uma lógica que, num destino de praia, é fundamental”, como classificou ser a melhoria na apresentação das gelatarias. Disse saber que há muito para fazer mas que todos estão unidos, no Porto Santo, na “modernidade, criação de riqueza e que orgulha a todos”.

“Pode sempre continuar a contar com o nosso apoio e visão para que mais negócios destes possam existir no Porto Santo”, rematou Nuno Batista.