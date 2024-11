Pedro Calado, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi hoje o rosto da Associação de Turismo do Monte (ATM), apresentada pela primeira vez, numa sessão realizada no Hotel Quinta do Monte.

Miguel Albuquerque, presente na cerimónia, saudou o antigo autarca que disse estar em boa forma e elogiou o surgimento da ATM, considerando que “o Monte continua a ter grandes potencialidades por explorar”.

A possibilidade do teleférico subir até ao Terreiro da Luta foi avançada pelo presidente do Governo Regional, servindo o novo parque ecológico, a ser criado pelo executivo nos 340 hectares da faixa-corta fogo ao longo do Caminho dos Pretos.

Esta será uma nova atratividade para a freguesia, que permitirá um conjunto de atividades de natureza, incluindo percursos pedestres até ao centro da freguesia, com a mais-valia de combater as infestantes, e para isso, diz contar com a nova Associação.

Pedro Calado, que falou em nome de uma das entidades fundadoras, disse que a ATM junta privados com o objetivo de fazer com que “o Monte tenha uma entidade própria” e consigam, todos juntos, trabalhar em conjunto pela promoção da freguesia, promovendo circuitos religiosos, botânicos, culturais, gastronómicos e de desporto, ocupando os carros de cestos um lugar também muito importante.

A Associação conta com 10 sócios e terá para 2025 um orçamento de 150 mil euros, conforme foi divulgado.