As rendas na Região Autónoma da Madeira continuam a subir e atingiram os 15 euros por metro quadrado em abril de 2025, segundo os dados mais recentes do índice de preços do idealista. Este valor representa uma subida de 8,8% face ao mesmo mês do ano anterior. A variação trimestral, no entanto, registou uma descida de 4,4%.

No Funchal, o aumento homólogo foi ainda mais expressivo, com as rendas a crescerem 14,3% em relação a abril de 2024. O custo por metro quadrado na capital madeirense fixou-se em 15,8 euros, mantendo-se estável nos últimos três meses.

A nível nacional, os preços do arrendamento aumentaram 5,1% no mesmo período, sendo o valor médio por metro quadrado de 16,9 euros. Lisboa continua a liderar como a cidade mais cara para arrendar (22,3 euros/m²), seguida do Porto (17,8 euros/m²) e do Funchal, que ocupa o terceiro lugar no ranking.

Entre os distritos e ilhas, a ilha da Madeira surge também entre os territórios com valores mais elevados para arrendamento, ocupando o quarto lugar, logo após Faro. O preço mediano por metro quadrado na Madeira foi de 15 euros, com um crescimento anual de 9,1%.

Este índice é calculado com base nos preços de oferta publicados no portal idealista, excluindo imóveis com valores atípicos, anúncios desatualizados e com pouca interação dos utilizadores. A mediana dos preços válidos de cada mercado serve como referência final para o estudo.