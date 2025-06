Serão apresentadas esta semana, pela Organização das Nações Unidas (ONU), na cidade italiana de Turim, as conclusões de um trabalho internacional liderado pela nova Diretora Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard.

A responsável liderou um grupo de trabalho constituído por Professores Universitários, Economistas, Empresários, Engenheiros informáticos e Ativistas, de vários continentes, com o objetivo de estabelecer, com casos práticos, a utilização de tecnologias emergentes ao serviço do desenvolvimento económico e social mundial, bem como o impacto das mesmas na sociedade.

Andreia Collard foi responsável pela componente do trabalho nas áreas de “Desenvolvimento Económico, Educação e Turismo” que será divulgado no evento da ONU intitulado “UN Virtual Worlds Day”, ou seja, Dia do Mundo Virtual das Nações Unidas, que decorre nos dias 11 e 12 de junho.

“Foi importante, para mim, ter representantes de cada continente, pois quando estamos a abordar uma nova perspetiva que irá ser aplicada internacionalmente é necessário saber qual será o impacto em cada continente, já que a nível de conhecimento e de exposição às tecnologias emergentes, os países não se encontram todos no mesmo patamar”, adiantou Andreia Collard, antes do evento em Turim, conforme consta em nota enviada à nossa redação.

“O grupo é composto por representantes de África, do Norte da América, da Região Australásia e da Europa”, acrescentou.

Andreia Collard, recorde-se, é a nova Diretora Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, um organismo da Secretaria Regional de Economia. A escolha de José Manuel Rodrigues teve em conta o trabalho já desenvolvido por esta especialista na área jurídica internacional, mas também nas áreas da Defesa, do Espaço, dos Transportes, das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e das Energias Renováveis. Matérias que também foram exploradas por este grupo de trabalho da ONU, em reuniões, online, que tiveram por objetivo “a construção de um novo mundo”, assente na inovação, na sustentabilidade, na inclusão e na tecnologia.

O encontro internacional organizado pela ONU, através da sua Agência Especializada para Tecnologias Digitais (UIT), tem como parceiros o World Bank (Banco Mundial), o ITC (International Training Centre), a UNICEF e a WIPO (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), entre outras entidades internacionais, e reúne líderes, inovadores e stakeholders mundiais, para explorar “o potencial transformador dos mundos virtuais alimentados pela Inteligência Artificial (IA)” como forma de “ enfrentar os desafios globais e avançar com a implementação de um Pacto para o Futuro e do Pacto Digital Global”.

Este evento da ONU, em Itália, será utilizado como uma plataforma de discussão sobre como a IA e as tecnologias virtuais podem impulsionar o desenvolvimento sustentável, promover a inclusão e moldar o futuro da infraestrutura pública digital.

A participação é gratuita e está aberta a toda a sociedade. A inscrição pode ser feita no site https://www.itu.int/un-virtual-worlds-day/2025/.