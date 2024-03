A Direção-Geral do Consumidor (DGC) analisou, no decorrer de uma ação de fiscalização a publicidade sobre imóveis, mais de 850 mensagens, tendo detetado 11 infrações e oito operadores económicos infratores, foi hoje revelado.

Em comunicado hoje divulgado, a DGC destaca que, enquanto autoridade pública de defesa do consumidor, realizou uma ação de fiscalização a publicidade sobre imóveis em meio digital, nomeadamente, nos ‘sites’ dos operadores económicos e plataformas ‘online’ do setor, como Idealista, Imovirtual, Casa Sapo e OLX.

Durante a ação foram analisadas 852 mensagens publicitárias de 73 empresas de mediação imobiliária, com ‘franchising’ em Portugal. Entre as mensagens analisadas, a DGC detetou 11 casos de infrações e oito operadores infratores.

As infrações detetadas correspondem a “falta de indicação, nos anúncios, da área útil da habitação, que é um dos elementos que deve constar obrigatoriamente na publicidade à venda de imóveis”, esclarece.

A DGC destaca que, no âmbito da ação, se verificou “uma elevada taxa de cumprimento, tanto no que diz respeito ao universo de mensagens publicitárias analisadas (98%), como no que se refere ao universo de operadores abrangidos (89%)”.