O presidente do Governo Regional destacou hoje a atratividade da Madeira para os negócios e deu como exemplo um novo alojamento local que visitou, no Paul do Mar, onde foram investidos 800 mil euros na recuperação de um imóvel de uma família com origens na localidade.

O novo alojamento, que se chama Quinta Marefe e tem capacidade para acolher quatro famílias, foi impulsionado por José Ferreira, que viu no alojamento local uma forma de rentabilizar uma herança do bisavô.

Miguel Albuquerque utilizou este caso para enfatizar que, “neste momento, a Madeira é uma região internacional, cosmopolita e aberta ao exterior”.

Apesar da abertura ao exterior e aos estrangeiros, o presidente do executivo madeirense referiu que, simultaneamente, é necessário estar “atento à nossa população”, nomeadamente, na questão do acesso à habitação.

“Um dos problemas com que nos confrontamos hoje é que a Madeira é muito atrativa ao investimento”, mas essa circunstância “fez subir os preços do imobiliário”, obrigando agora a um esforço para “garantir diversas modalidades de investimento na habitação – habitação social, cooperativa, a custos controláveis e renda acessível – e termos uma sociedade coesa e com harmonia”.

José Ferreira explicou que, além deste investimento, tem em curso ou projetadas novas construções imobiliárias, uma das quais será uma unidade turística perto do novo campo de golfe da Ponta do Pargo, para a qual já adquiriu o terreno.

Outra área de negócio que o empreendedor está a analisar é a da construção de imóveis a custos controlados, uma modalidade que visa proporcionar preços mais acessíveis de habitação, chegando uma população que hoje tem dificuldades de comprar, perante o preço das casas. Diz estar “em conversações” para avançar para esse negócio e prometeu para um “futuro próximo” avanços nessa área.