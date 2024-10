O presidente do Governo Regional, na inauguração da nova unidade hoteleira ‘Dreams Madeira Resort, Spa & Marina’, no Caniçal, referiu que Machico necessita de mais investimento no setor turístico.

Na sua intervenção, fez questão de felicitar o grupo pelo investimento, perspectivando “que vai ser um fenómeno de casamentos”.

Mais considerou Miguel Albuquerque que o investimento, “que tem caraterísticas diversas da generalidade da oferta hoteleira da Madeira, veio complementar a oferta que não existia ainda num concelho que tem beleza natural única e precisa de mais investimento no turismo”. Além do mais é, no seu ponto de vista, “também um favor importante de fixação de postos de trabalho” no município.

Por fim, referiu que o objetivo do Governo Reino é “continuar a captar investimentos de grande qualidade, melhorar a oferta turística e consequentemente o preço”, bem como os salários dos trabalhadores do setor.

“O turismo americano será uma realidade muito consistente no turismo na Madeira”, rematou o presidente do executivo regional.