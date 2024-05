A inversão da sazonalidade do Porto Santo é algo que Miguel Albuquerque notou com agrado aos jornalistas, afirmando que tem sido progressiva e lembrando o bom momento económico que a ilha vive.

Falou da nova unidade hospitalar do Porto Santo, que está em construção, mas também anunciou “o aumento do campo de golfe do Porto Santo”.

“Vem corresponder à necessidade de termos aqui, durante o Inverno, um conjunto de turistas”.

O governante esteve esta tarde na inauguração da Lambeca Nico’s, no Porto Santo.