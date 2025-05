Alberto João Jardim e Augusto Santos Silva entre os oradores do Dia do Empresário

Alberto João Jardim, Augusto Santos Silva, Eduardo Paz Ferreira e Pedro Brinca são os oradores convidados da cerimónia comemorativa do Dia do Empresário, no próximo dia 21, a partir das 9h30, no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

O painel será moderado pelo jornalista Vítor Gonçalves, coordenador e apresentador do programa Grande Entrevista da RTP, que terá como ponto de partida a questão ‘50 anos de Autonomia. E agora?’, tema escolhido para esta efeméride.

Alberto João Jardim foi presidente do Governo Regional da Madeira entre 1978 e 2015 e vice-presidente do Partido Popular Europeu entre 2003 e 2007. Foi diretor do Centro de Formação Profissional da Madeira. Foi jornalista profissional, diretor do Jornal da Madeira e é atualmente colaborador em vários meios de comunicação social.

Augusto Santos Silva é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigador do Instituto de Sociologia da mesma universidade. Foi deputado à Assembleia da República, Ministro da Educação, da Cultura, dos Assuntos Parlamentares, da Defesa Nacional, e dos Negócios Estrangeiros, bem como presidente da Assembleia da República.

Eduardo Paz Ferreira advogado e jurisconsulto. É professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa (FDL) e catedrático Jean Monnet (Comissão Europeia) em Economia Comunitária.

Pedro Brinca é professor associado da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Lisboa. Trabalhou como investigador no Banco Central Europeu e foi bolseiro no Centro de Estudos Avançados Robert Schuman do Instituto Universitário Europeu. Desenvolveu investigação no Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto até 2019.

O jantar de homenagem aos empresários, sujeito a reserva, terá lugar no hotel The Views Baía, a partir das 19h30.

Este é um evento anual organizado pela ACIF-CCM com o objetivo de reconhecer o contributo dos empresários como “pilares insubstituíveis da criação de riqueza e do desenvolvimento económico”.

“Através da sua visão estratégica, da coragem para assumir riscos e de um esforço quotidiano muitas vezes invisível, contribuem de forma decisiva para o progresso da sociedade, impulsionando a inovação, criando emprego e valorizando os territórios onde investem”, sublinha a associação empresarial em comunicado.