A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) divulgou hoje os resultados do inquérito “Balanço 2024 & Perspetivas 2025”, realizado junto dos seus associados. Os dados revelam um ano de estabilidade, com crescimento moderado em vários indicadores, mas também apontam para um 2025 marcado por desafios, especialmente devido à conjuntura internacional, ao aumento dos custos e à escassez de mão-de-obra.

O ano de 2024 foi caracterizado por uma evolução positiva, mas com um crescimento mais contido. A Taxa de Ocupação (TO) nacional situou-se em 65%, enquanto o Preço Médio por Quarto (ARR) foi de 146 euros, e o RevPAR atingiu os 95 euros. Quando comparado com 2023, a AHP registou aumentos em quase todos os indicadores, refletindo uma recuperação gradual, mas sem grandes saltos.

Portugal foi destacado como o mercado principal por 89% dos inquiridos, seguido do Reino Unido (55%) e dos Estados Unidos (39%). No que diz respeito aos canais de reserva, as plataformas digitais mantêm a sua predominância, com a Booking a ser mencionada como o principal canal de reservas por 95% dos hotéis, seguida pelos websites próprios, com 91%.

Madeira e outras Regiões em destaque

Os períodos festivos de Natal e Réveillon confirmaram uma boa performance para a hotelaria nacional. A Madeira destacou-se, com uma Taxa de Ocupação de 81% no Réveillon e um Preço Médio por Quarto (ARR) de 236 euros. Outras regiões como a Grande Lisboa (ARR de 171 euros no Natal), o Alentejo e o Algarve também registaram desempenhos sólidos, evidenciando uma distribuição equilibrada de turistas pelo território.