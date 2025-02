A artista visual e empresária brasileira Isadora Maia apresentou hoje, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), a sua coleção exclusiva de estampas autorais, inspirada na Bahia, no Brasil. Durante o evento, manifestou o desejo de estabelecer parcerias com entidades regionais para expandir a sua marca na Europa e revelou planos para lançar uma coleção inspirada na Madeira.

Pela primeira vez em solo regional, a brasileira destacou o potencial da Região como um ponto estratégico para a internacionalização do seu negócio, mencionando os incentivos fiscais como um atrativo fundamental.

“A minha ideia é, através da Madeira, entrar para o mercado europeu, porque a ilha tem um incentivo fiscal muito importante (...) acho que a Madeira é uma ótima porta de entrada para o mercado não só europeu como internacional”, afirmou aos jornalistas.

Natural de Brasília, Isadora Maia, que conta com 10 anos de carreira e cinco da sua marca de kimonos ‘meukimô’, pretende trazer um pouco do Brasil para a Madeira e vice-versa. Para isso, promete regressar em breve para cumprir essa meta.

Fazer coleção inspirada na Madeira

Até porque, apesar de estar na Madeira pela primeira vez, a artista mostrou-se interessada em absorver elementos da cultura local para lançar uma futura coleção inspirada na ilha. “A minha ideia de vir para a Madeira é para conhecer a cultura e conseguir fazer uma troca e, posteriormente, fazer uma coleção inspirada na Madeira, na ilha, na vegetação, na cultura, nos costumes e no bordado Madeira”, revelou.

A coleção apresentada no IVBAM destaca-se pela combinação de cores e formas distintas, refletindo um trabalho artesanal minucioso. Cada estampa é produzida em edição limitada, com apenas duas peças por modelo. As peças são feitas em viscose 100%, tecido escolhido pela sua leveza e conforto.