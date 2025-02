O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, visitou esta tarde a segunda maior área de produção da casca de terrantez na Madeira. Tiago Freitas, do Instituto do Vinho Madeira reforçou a importância desta produção, de uma uva que serve para produção de um dos melhores vinhos da Madeira.

“O ano passado não foi muito bom para esta casta, a vindima toda rondou 4 mil toneladas, o que não é mau para uma ilha tão pequenina como a nossa”.

Já sobre o problema do aumento das taxas a serem impostas por Trump, Tiago Freitas revela que não sabe se o Vinho Madeira será afetado na exportação para terras do ‘Tio Sam’, até pelo significado histórico com os EUA.

“Não vale a pena morrer antes de ser diagnosticada a doença. Vamos perceber o que vai acontecer e a partir daí trabalhar com os operadores económicos para dar a volta. Vamos pensar em campanhas de comunicação para valorizar o vinho Madeira, que é patriótico, visto que foi celebrado na independência dos EUA”, realçou.