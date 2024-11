Montenegro termina participação na cimeira do G20 e encontra-se com comunidade portuguesa no Rio de Janeiro

O primeiro-ministro participa hoje no último dia da cimeira do G20 no Rio de Janeiro, que Portugal integrou pela primeira vez como observador a convite da presidência brasileira, encontrando-se ao final do dia com a comunidade portuguesa.

Luís Montenegro participa na terceira e última sessão de trabalho da reunião de chefes de Estado e de Governo, sobre desenvolvimento sustentável e transição energética, depois de, no primeiro dia, as discussões terem estado centradas na inclusão social e na reforma das instituições de governação global.

O arranque da cimeira do G20 do Rio ficou marcado pelo lançamento, pelo Presidente Lula da Silva, da Aliança contra a Fome e a Pobreza, iniciativa a que Portugal aderiu como fundador e para a qual anunciou um contributo inicial, correspondente a 10% das despesas administrativas de funcionamento da aliança, de cerca de 300 mil dólares (perto de 284 mil euros) anuais até 2030.

No final dos trabalhos, está prevista uma conferência de imprensa do primeiro-ministro português, após a sessão de encerramento da cimeira e da passagem de testemunho do Brasil à África do Sul, país que assumirá a presidência do fórum das vinte maiores economias do mundo a partir de dezembro.

À tarde, Luís Montenegro irá visitar o Real Gabinete Português de Leitura, ponto habitual das visitas de chefes de Governo e de Estado portugueses, e ao qual entregará a obra completa de Eduardo Lourenço, uma edição da Fundação Calouste Gulbenkian.

O Real Gabinete Português de Leitura é uma instituição fundada em 1837 por emigrantes e refugiados portugueses e guarda mais de 350 mil livros.

Em 2022, quando Portugal fez parte das comemorações do 10 de Junho no Brasil, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o então primeiro-ministro António Costa assistiram à cerimónia de transferência para esta biblioteca do espólio do último chefe de Governo do Estado Novo, Marcello Caetano.

Nessa ocasião, foi assinado um memorando de entendimento para garantir a preservação e a valorização do património desta instituição centenária, que é considerada uma das mais emblemáticas da cultura lusófona no mundo.

O último ponto da agenda oficial de Luís Montenegro no Rio de Janeiro será uma receção à comunidade portuguesa, no Consulado-geral de Portugal no Rio, no Palácio de São Clemente.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou a realização de uma cimeira luso-brasileira em fevereiro do próximo ano, no Brasil, e uma nova visita a este país, em data a acertar.

Montenegro defendeu que a interação entre Portugal e Brasil “está mais viva do que nunca”, e que para além das ligações culturais, históricas e das parcerias económicas, a ligação entre os dois países tem uma dimensão humana “verdadeiramente notável”.

“Estaremos a falar, grosso modo, de 700 mil portugueses no Brasil e de 700 mil brasileiros em Portugal”, destacou.

Na quarta-feira de manhã, o primeiro-ministro e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, viajam para São Paulo, onde terão um dia dedicado à comunidade lusa e à cultura.