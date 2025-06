José Manuel do Rosáro Ramos, 62 anos, natural da Ponta do Sol, Madeira, foi sequestrado, na noite de quarta-feira, ao chegar à sua residência, no subúrbio de Oakdene de acordo com informações recebidas.

Não são conhecidos ainda outros desenvolvimentos, sabendo-se apenas que o madeirense é comerciante e sofre de diabetes, o que constitui motivos de preocupações acrescidas.