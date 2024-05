José Cesário visita comunidades portuguesas na Venezuela

O Secretário de Estado José Cesário inicia na segunda-feira uma visita de quatro dias à Venezuela que levará o governante a manter reuniões com representantes de diversas comunidades portuguesas radicadas neste país sul-americano.

Segundo o programa da visita, que foi revelado no site do Governo da República, José Cesário estará em Caracas a 27 de maio, dia em que vai reunir-se com o Embaixador de Portugal no país e ainda com o Cônsul-Geral de Portugal em Caracas.

No mesmo dia, o governante visitará a Associação Civil – Centro Luso-Venezuelano de la Guaira, onde formalizará apoios da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP) ao movimento associativo.

Está prevista ainda uma reunião com o coordenador do Ensino do Português na Venezuela, o Adido Social da Embaixada e a Técnica Superior da Embaixada para os Assuntos Sociais.

Para 28 de maio foram reservadas visitas às cidades de Maracay, onde visitará o Lar Geriátrico, e a Valência. Nesta deslocação serão igualmente formalizados apoios da DGACCP para o movimento associativo, que também serão tratados com a Casa Portuguesa de Arágua.

Em Valência, José Cessário vai reunir-se com o Cônsul-Geral de Portugal da região, encontrando-se depois com os presidentes do Centro Luso Larense, Centro Atlântico Madeira Club e Cavenport Carabobo, estando na agenda também os apoios ao movimento associativo.

Estão também previstas reuniões com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas eleitos pelo círculo eleitoral de Valência.

Antes de viajar para Caracas, a 29 de maio, Cesário visitará o Lar Padre Joaquim Ferreira e formalizará o apoio ao projeto Lar Padre Joaquim Ferreira -Projeto Integral.

Em Los Teques, dará um salto até ao Santuário da Virgem Nossa Senhora de Fátima, reunindo-se com o cônsul-honorário da localidade.

Já em Caracas visitará as instalações do Consulado Geral, onde tenciona reunir-se com funcionários consulares e utentes, seguindo-se depois reuniões com os Conselheiros eleitos por Caracas.

O Secretário de Estado visitará depois o Centro Português de Caracas, onde formalizará os apoios da DGACCP ao movimento associativo, que abragem o Instituto Português da Cultura e a Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas.

A 30 de maio, em Caracas, o governante visitará a Organização Não Governamental Regala una Sonrisa, onde formalizará apoios aos projetos Anjos Lusitanos e Caminhando com os Anjos.