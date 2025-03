José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, inicia amanhã, dia 6 de março, uma visita à África do Sul que prevê um conjunto de contatos com diversas entidades e representantes da comunidade portuguesa. A visita tem uma duração de quatro dias, estando prevista, pelo meio, uma deslocação a Moçambique.

Cesário segue depois para Luanda, Angola onde terá reuniões com o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Conselho Consultivo da área consular de Luanda e abordará temas do Consulado Geral de Portugal em Benguela e do Consulado Honorário no Lubango e reúne-se em seguida com o Cônsul-Geral de Portugal em Luanda para abordagem de temas deste Consulado-Geral e do Consulado Honorário de Cabinda e tem encontro marcado com a comunidade portuguesa residente que terá lugar pelas 18h00 no Centro Cultural Camões.

Programa da visita:

6 de março – Pretória (África do Sul)

10h00 Visita ao Lar são Francisco de Assis;

11h30 Encontro com dirigentes associativos de Pretória na sede da ACPP;

14h30 Visita a Secção Consular da Embaixada em Muckeleneuk. Reuniões com o Embaixador indigitado de Portugal na África do Sul Carlos Costa Neves; com o encarregado da Secção Consular de Pretória, Dr. Ricardo Taveira; com o Adido Social da Embaixada Fernando Paulo Valor; e encontro com funcionários da Embaixada;

15h30 Visita às instalações do Instituto Camões;

7 de março - Maputo (Moçambique)

10h30 Visita ao Consulado: Reunião com o Embaixador de Portugal em Moçambique, com o Cônsul-Geral de Portugal em Maputo e com o Cônsul-Geral de Portugal na Beira, mais encontro com funcionários consulares;

12h30 Reuniões com o Conselho da Diáspora, com Comissão de Eventos e com a Escola Portuguesa de Moçambique;

17h00 Sessão Porta Aberta com a comunidade portuguesa, na Galeria do Centro Cultural;

Dia 8 março - Joanesburgo (África do Sul)

11h30 Visita o Consulado de Portugal em Joanesburgo, reunião com Cônsul-Geral de Portugal;

13h00 Visita a Casa dos Poveiros em Boksburg;

15h00 Participa na Comemoração do Dia Internacional da Mulher, evento a realizar pela Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul, filial de Joanesburgo;

16h00 Visita a Casa da Madeira de Joanesburgo em Alberton;

18h00 Visita à União Cultural, Recreativa, Desportiva Portuguesa onde preside ao Jantar comemorativo do 64.º aniversário da sua fundação;

Dia 9 março

10h00 Visita o Lar de Nossa Senhora de Fátima em Benoni;

11h00 Homenagem com deposição de coroa de flores e visita ao Memorial das Vítimas da Violência Criminal;

12h00 Visita o Lar Rainha Santa Isabel em Albertskroon;

18h00 Reunião na Embaixada com: Conselheiros das Comunidades Portuguesas e Conselheiros da Diáspora Madeirense.

Dia 10 de março - Cidade do Cabo

15h30 Visita às instalações do Consulado-Geral de Portugal na Cidade do Cabo - reunião com o Cônsul-Geral de Portugal e com o Conselheiro das Comunidades Portuguesas;

16h00 Reunião com o Vereador da Câmara Municipal da Cidade do Cabo, o Vereador Robert Quintas;

16h00 Encontro com a Comunidade Portuguesa Local, nas instalações do Centro;