O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) deu hoje nota do “impacto significativo” que os programas de saúde promovidos pelo Governo Regional da Madeira têm tido na vida dos residentes do concelho de Santana, no âmbito do seu 190.º aniversário.

“Desde a criação do Programa ‘Kit Bebé’ já foram atribuídos mais de 190 cartões a recém-nascidos naturais de Santana. Esta medida representa um apoio direto de 600 euros por criança, destinado à aquisição de produtos essenciais de saúde e bem-estar durante o primeiro ano de vida, contribuindo, desta forma, para um desenvolvimento mais saudável”, começa por referir o IASAÚDE em nota de imprensa. Ao abrigo do programa ‘+Visão’, acrescenta, mais de 70 crianças e jovens, bem como mais de 140 idosos beneficiaram de uma comparticipação imediata de 150 euros na aquisição de óculos graduados, melhorando substancialmente a sua qualidade visual.

A saúde oral também tem sido uma prioridade, salienta o IASAÚDE. Através do programa ‘+Sorriso’, mais de 30 jovens, entre os 10 e os 16 anos, residentes em Santana, acederam a tratamentos ortodônticos comparticipados, promovendo uma melhor saúde oral e uma maior autoestima.

“Desde 2021, o serviço de reembolsos do IASAÚDE no concelho de Santana já realizou mais de 4 mil atendimentos presenciais, todas as terças-feiras, demonstrando a importância da descentralização dos serviços de saúde”, acrescenta.

Para assinalar esta data, o IASAÚDE produziu um vídeo institucional com os principais dados relativos aos apoios disponíveis à população de Santana, partilhado nas suas redes sociais.