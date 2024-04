Dia histórico para o Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento de New Bedford, nos Estados Unidos. Em assembleia geral realizada hoje, e que contou com uma participação significativa, foi aprovada a alteração aos estatutos para a permitir que as mulheres possam servir como ‘festeiras’.

Foi assim aberta a porta para que as descendentes de madeirenses possam tornar-se membros de pleno direito da reconhecida coletividade centenária, em igualdade com os homens.

Tal como o JM noticiou oportunamente, a alteração nos estatutos foi proposta pela direção do clube em consequência de uma reivindicação que foi ganhando expressão e influência nos últimos e que atingiu o seu auge com a criação do grupo ‘Apoiem as Filhas da Madeira’ (‘Support the Daughters of Madeira’, em inglês).

Para ser membro efetivo do clube, qualquer candidato tem de servir, primeiro, no Comité de Festeiros da Festa do Santíssimo Sacramento, melhor conhecida por ‘Madeira Feast’, considerado o maior evento da diáspora portuguesa.

Mas os estatutos eram claros: apenas podia servir como festeiro “um homem descendente madeirenses”. Sendo assim, as mulheres não podiam aspirar a outro papel além daquele que vinham a desempenhar na festa ou no clube: apoiar a realização da festa sem qualquer tipo de poder de decisão.