Emigrante português sequestrado na África do Sul (com vídeo)

Um emigrante português radicado na África do Sul foi sequestrado hoje por desconhecidos no seu estabelecimento, situado na área do Rand Ocidental, segundo informou fonte do Fórum Português.

O comerciante de carnes Marco Ramos, foi sequestrado por quatro homens na manhã desta segunda-feira, tendo os raptores utilizado dois veículos para perpetrar o crime, que foi filmado pelo sistema de videovigilância.